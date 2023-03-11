Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri 33 ve 68'de Haji Wright, 52'de Fredy ve 90+7'de Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Antalyaspor, 4-0'lık skorla üç puanın sahibi oldu.