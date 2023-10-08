AHMET ÇAKAR: Şampiyonlar Ligi dönüşleri her takım için zor olmuştur. Skora bakmayın, Galatasaray için de zor oldu. İlk yarı çok düşük bir tempo, sadece Kerem'le girilen bir pozisyon, pas bağlantıları kesilmiş Zaha ve Kerem vardı. İcardi sahada mıydı? O da belli değil. Galatasaray ikinci yarı hem tempoyu artırdı hem de oyuncu değişiklikleriyle belli bir dönem baskı kurdu. Bu baskıda da Sanchez'le golü buldu. Aslında Antalya golü yiyene kadar iyi kapandı, golden sonra da bu sefer tüm kontrolü Antalyaspor eline aldı.