STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.

Yeni transfer Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor maçındaki en önemli gol ayağı olacak. Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını verdi.