29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanında... Teknik direktör Ersun Yanal cezası nedeniyle kulübede yer alamıyor. Sakatlığı devam eden Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı Mauricio Isla ve kırmızı kart cezalısı Deniz Türüç mücadelede forma giyemiyor.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE
STAT: Antalya
SAAT: 20:00
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: BeIN Sports 1
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Celutska, Veysel, Kudriashov, Ndinga, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Jahovic
YEDEKLER: Ferhat, Eren, Ersan, Charles, Ufuk, Harun, Grando, Mukairu, Doğukan, Leschuk
TEKNİKDİREKTÖR: Tamer Tuna
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muric
YEDEKLER: Harun, Erten, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Ferdi, Allahyar, Zajc, Murat
TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal
MAÇTAN NOTLAR
Ligin son 4 haftasında 1 puan alan ve son hafta sahasında Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 38 puanla 6. sırada girdi.
Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor ise 25 puanla 11. sırada bulunuyor.
KANARYA'DA 3 EKSİK
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı Mauricio Isla ve kırmızı kart cezalısı Deniz Türüç forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.
ERSUN YANAL DA CEZALI
Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında teknik heyetinde de eksikler olacak. Sarı-lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.
48. RANDEVU
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 23 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 7 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma 0-0 tamamlandı.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.
Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.
Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 47 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
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