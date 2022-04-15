Antalyaspor, adı sık sık Galatasaray'la anılan Nuri Şahin hakkında açıklama yaptı ve beş yıllık sözleşmelerinin bulunduğunu belirtti. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Kamuoyuna duyuru;
Son günlerde Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur.
Türk futboluna örnek olabilecek bir modelle sadece A takımımızın değil, futbol şubemizin de başına getirdiğimiz Sayın Nuri Şahin'in Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili gerçek dışı haberler ve bazı açıklamalar yapılmaktadır.
Öncelikle şunun iyi bilinmesini isteriz ki; Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz, Sayın Nuri Şahin ile kulübümüzün bugününü değil, geleceğini de inşa etmektir.
Bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlerken çıkan bu haberler sadece kulübümüze değil, Türk futboluna da zarar vermektedir.
Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzeti Sayın Metin Öztürk'ün “Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz” ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır.
Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz"
METİN ÖZTÜRK'TEN YANIT GELDİ
Metin Öztürk'ten konuya dair bir açıklama geldi. Öztürk, 'Başka takım oyuncu ve hocalarını ayartmak bize yakışmaz' dedi.
Öztürk'ün açıklaması şöyle: "Gelecek sezon planlamasında yerli hoca düşündüğümüzü söylediğimizde medya ve taraftarın aklına gelen dört beş hocadan biri de Antalyaspor'un başarılı hocası Nuri Şahin oldu. Her demecimde net olarak "Biz kendi başarımız için başka kulüplerin oyuncu ve hocalarının kafasını karıştırmayız. Nuri Şahin hocamız eminim önümüzdeki dört beş yıl içinde Antalyaspor'a ardından da Milli Takımımıza hoca olarak önemli katkılar' yapacaktır dememe rağmen medyada konunun hala sürüyor olması hepimizi üzüyor. Konuyu burada kapatıp Galatasarayımızın ana sorunlarına odaklanmada fayda var. Başka takımlarla lüzumsuz polemik bize uymaz. Gerek Antalyaspor gerekse başarılı başkanı Sayın Aziz Çetin ve ekibine lig maratonunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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