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        Antalyaspor'dan çifte imza

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 21 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Jakub Kaluzinski ile 3+1 yıllık, 29 yaşındaki Erdoğan Yeşilyurt ile ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:47
        Antalyaspor'dan çifte imza
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 21 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Jakub Kaluzinski ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Kaluzinski ile Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Abide Gülel katıldı.

        Antalyaspor'la anlaştığı için mutlu olduğunu belirten Kaluzinski, ilk kez Polonya dışında bir ülkede forma giyeceği için heyecan duyduğunu kaydetti.

        Forma giymek için kendisini hazır hissettiğini aktaran Kaluzinski, "Bana gösterilen ilgi ve yönetim kurulumuzun duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Bir an önce ligin ve maçların başlaması için sabırsızlanıyorum." dedi.

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        Gülel ise Kaluzinski'nin 15 kez ülkesinin milli takımlarında forma giydiğini ve gelecek vadeden bir futbolcu olduğunu kaydetti.

        BİR İMZA DA ERDOĞAN'DAN

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Erdoğan Yeşilyurt ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ali Yeşil katıldı.

        Yeşil, yaptığı açıklamada, yeni sezonun ilk transferini Yeşilyurt ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Antalyaspor'a yetenekli bir kanat oyuncusu kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yeşil, "Altınordu ve Sivasspor'da başarı dolu sezonlar geçirmiş bir futbolcu ile imzaladığımız 3 yıllık sözleşme, kulübümüze hayırlı olsun." dedi.

        Futbolcu Yeşilyurt ise uzun ve zorlu bir transfer süreci yaşandığını dile getirdi.

        Antalyaspor ile ilgili futbolcu arkadaşlarından hep olumlu görüşler aldığına dikkati çeken Yeşilyurt, "Antalya da çok güzel bir şehir. İnşallah çok başarılı geçen bir 3 yıl olur. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        İmza töreninin ardından Yeşilyurt, Antalyaspor'un 1969 yılındaki formasıyla fotoğraf çektirdi.

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