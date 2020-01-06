Antalyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Tamer Tuna, "Antalyaspor'da kalıcı olmak istiyorum. Gerçekleşir mi, bunu sonuçlar gösterecek. Takımın potansiyelinin yüksek olduğunu biliyor, eksikleri, transfer ihtiyaçlarını görmezden gelmiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Tamer Tuna sözleşme imzaladı. Tuna, Antalya Stadyumu'ndaki törende kendisini kırmızı beyazlı renklere 1.5 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Antalyaspor yöneticisi Berkay Bahar, 2020 yılının camiasına başarı ve mutluluk getirmesini diledi. Antalyaspor yönetimi olarak 2020 yılına ve sezonun ikinci yarısına kan değişikliğiyle gitmeyi uygun bulduklarını anlatan Bahar, "Tamer Tuna ile 1. 5 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisine büyük Antalyaspor ailesine hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR SAFYA AÇTIM"

Teknik direktör Tamer Tuna ise ekibiyle uzun tecrübelere sahip olduklarını ve Antalyaspor deneyimini ilk defa yaşayacağını söyledi. Antalyaspor'un bu sezon üçüncü teknik direktörü olduğuna dikkati çeken Tuna, "Teknik adam değişikliği üzüntü verici. Kendi hedefim olmadan bir şey yapılamayacağı düşüncesiyle yeni bir sayfa açtım. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz yerde olacağız. Bunları birlikte göreceğiz. Takımıma güvenimiz tam. Neler yapabileceğimizi bilerek buradayız. Hepimiz adına iyi bir sezon olacak" diye konuştu.

TARIK ÇAMDAL AYRILDI

Takımdaki transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Tuna, şunları söyledi:

"Transfer sayısı belirtmeden mevcut durumla alakalı yol aldık. Şu an aramızdan ayrılan, kampa katılmayan 3 oyuncumuz oldu; Gelson Dala, Cissokho ve Tarık Çamdal. Kamp sürecinde yönetimle görüşmelerde bu süreci değerlendireceğiz. Transfer dönemi bitimine kadar 4 maçımız var. Transfer olacak. Takıma katkı sağlayacak net oyuncular olmalı. Bu konuda çalışmalar var. Yönetimin ciddi çalışmaları, takımdaki oyuncularla görüşmeleri var. Kamp sürecinde yeni oyuncular aramıza katılacak."

"İSTİKRAR VE SÜREKLİLİĞİ YAŞATMAK İSTİYORUM"

Antalyaspor'un ilk devredeki performansına değinen Tuna, teknik anlamda çalışmalar yapacaklarını ve bu çalışmaların sonuçlarının görüleceğini söyledi. Oyuncularda 10 maçtır kazanamama nedeniyle hedef eksikliği olduğunu anlatan Tuna, şöyle konuştu:

"Antalyaspor'un ligde kalma hedefi olmamalı. Küme düşme hattındayız ve bir an önce iyi sonuçlar alarak buradan çıkmak hedefimiz. Benim de attığım imzanın içinde bulunduğumuz durumla gerçekleşmesi kötü bir şey. İstikrar ve sürekliliği yaşatmak istiyorum. Bunun gerçekleşmesi sonuçlara bağlı. Geçmişteki tecrübelerimden, ayrılsam da iyi konumda olacak fiziksel oyun olarak geride iyi işler bıraktığımı biliyorum. Antalyaspor'da kalıcı olmak istiyorum. Gerçekleşir mi, bunu sonuçlar gösterecek. Takımın potansiyelinin yüksek olduğunu biliyor, eksikleri, transfer ihtiyaçlarını görmezden gelmiyoruz."

"HEDEF, 10 MAÇLIK KAZANAMAMA PERİYODUNDAN ÇIKMAK"

Gazetecilerin, Antalyaspor'un ikinci devrenin ilk maçını Göztepe ile oynayacağını hatırlatması üzerine Tuna, "Şu anda Antalyaspor beni ilgilendiriyor. İyi analiz edeceğiz. Oyuncularımızı biliyoruz. Kendimizi ortaya koymamız lazım. Oynayacağımız takımın adı önemli değil, kendi yapacaklarımız önemli. Sonuçtan ziyade geçiş döneminde takımı 10 maçlık kazanamama periyodundan çıkarıp kazanarak devreye başlama hedefindeyim" dedi.

"3-4 TAKIMLA GÖRÜŞMEM OLDU"

Göztepe'den ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar görev almak istemediğini anlatan Tamer Tuna, geçen sezon yurt dışında İngiltere'de bulunduğu süreçte bazı hedefleri olduğunu söyledi. Üç takımın kendisiyle doğrudan ya da direkt görüşme yaptığını aktaran Tuna, "Düşme hattındaki takım olması teknik adam için zor. Antalyaspor'un hedeflerini biliyorum. En büyük etken Antalya ve Antalyaspor. Planlamanın, hedeflerin yürekten yapıldığına, gerçekleşeceğine inandım. Önceliğimiz kısa vadedeki planda takımı gelecek sene de Süper Lig'de iyi oynayabilecek konuma dönüştürmek" diye konuştu.

KUDRYASHOV İMZA ATACAK

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay da transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kulübün bütçesi doğrultusunda 4-5 transfer yapmayı planladıklarını dile getiren Altay, Kudryashov ile bugün sözleşme imzalanacağını söyledi.