STAT: Antalya Stadı

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

CANLI ANLATIM...

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Gökdeniz, Mukairu, Fredy, Wright

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

BEŞİKTAŞ: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 10 puanda bulunuyor.

Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.

5 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.