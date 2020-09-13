Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ev sahibi, 41'de Bünyamin Balcı'nın golüyle soyunma odasına 1-0 galip gitti.

77. dakikada Hakan Özmert, maçın sonucunu ilan etti: 2-0.

Bu sonuçla Antalyaspor, lige galibiyetle başladı. Gençlerbirliği ise puanla tanışamadı.