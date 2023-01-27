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Antalya’da uçağa yıldırım isabet etti, o anlar kameraya yansıdı

Antalya'da uçakta sıcak dakikalar... İnişe geçen yolcu uçağının kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, o onlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Giriş: 27.01.2023 - 21:27 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya’da uçağa yıldırım isabet etti, o anlar kameraya yansıdı
Antalya’da uçağa yıldırım isabet ett
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İHA

Antalya Havalimanı'na iniş yaptığı sırada Anadolujet firmasına ait yolcu uçağının kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, yolcular o anı cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

İstanbul-Antalya seferi yapan Anadolujet firmasına ait yolcu uçağına iniş yapacağı sırada yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan Antalya Havalimanı'nda hava yolu trafiğinin açık olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, uçakların iniş ve kalkışlarının devam ettiği öğrenildi.


RÜZGAR HIZI SAATTE 153 KİLOMETREYE ULAŞTI

Öte yandan “Turuncu kod” uyarısının verildiği Antalya’da gök gürültülü sağanak ve şiddetli fırtına etkili olmaya devam ediyor. An itibariyle en yüksek rüzgar hızı Kemer ilçesi Sığlık Feneri’nde 153, Konyaaltı Yeni Liman’da 100, Muratpaşa’da ise 95 km/saate ulaştı. Son 24 saatte metrekare Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi’nde 94, Dağbeli’nde 69, Akdeniz Üniversitesi 33 ve Muratpaşa’da 22 kilogram olarak kaydedildi. Fırtına ve kuvvetli yağışın bu gece yarısından sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, yarın Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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