Antalya ve Kahramanmaraş'ta deprem! İşte 17 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan verilere göre 16 Temmuz Pazar günü Malatya, Kahramanmaraş ve Kayseri'de peş peşe depremler meydana gelirken 17 Temmuz Pazartesi günü ise Antalya ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 17 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli ve AFAD son depremler listesini her gün güncelliyor. 16 Temmuz Pazar günü Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Kahramanmaraş Döngel ve Kayseri Yahyalı'da 3 büyüklüğünün üzerinde deprem oldu. 17 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde ise Antalya ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 17 Temmuz Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ 3.4 İLE SALLANDI
Kahramanmaraş Elbistan'da saat 05:39'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 07:22'de Kahramanmaraş Elbistan'da 3.1 büyüklüğün deprem oldu.
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ANTALYA'DA DEPREM!
Kandilli tarafından açıklanan verilere göre Antalya Korkuteli'de saat 00:55'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SONDEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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