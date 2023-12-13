Antalya'nın pitonları ziyaretçiyle buluştu

Özellikle çocuklar ve gençler görmek istiyor. İklimlendirme ve ısıtma koşulları özel olan bir alandalar. Sürüngen koleksiyonumuz iki değerli üye kazandı. Özellikle ağlı pitonu çok büyüyebiliyor. Onu büyük bir yaşam alanına koyduk" dedi.