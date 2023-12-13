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        Haberler Yaşam Antalya'nın pitonları ziyaretçiyle buluştu

        Antalya'nın pitonları ziyaretçiyle buluştu

        Antalya'da 20 gün arayla biri demir kapıya sıkışmış diğeri otomobil bagajında bulunan iki piton, Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki rehabilitasyon süreçlerinin ardından hazırlanan özel yaşam koşullarında ziyaret edilmeye başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:13
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          Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kentte güvenlik kuvvetlerince el konulan hayvanlar için yediemin görevi de üstleniyor.

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          Muratpaşa ilçesinde 24 Ekim'de bir apartmanın demir kapısına sıkışan, Batı Afrika'ya özgü yılan türü olan kral pitonu ile Kepez ilçesinde 14 Kasım'da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin bagajında bulunan Güney Doğu Asya'ya özgü büyük bir yılan türü olan ağlı piton Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

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          Pitonlar, hayvanat bahçesinin veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karantina ve rehabilitasyon sürecine alındı. Bu sürecin de tamamlanmasıyla yılanlar ziyaretçilerle buluşturuldu.

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          "İKLİMLENDİRME VE ISITMA KOŞULLARI ÖZEL OLAN BİR ALANDALAR"

          Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, iki yılanın sosyal medyada 'Antalya'nın pitonları' diye ünlendiklerini ve bundan dolayı ziyaretçilerin ilgi odağı olduklarını söyledi.

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          Pitonların büyümelerini yakından takip ettiklerini ve her gün ağırlıklarını ölçtüklerini belirten Arsun, "Ziyaretçiler 'Yakalanan pitonlar nerede?' diye soruyor. Hayvanat bahçesinin yeni gözdeleri haline geldiler.

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          Özellikle çocuklar ve gençler görmek istiyor. İklimlendirme ve ısıtma koşulları özel olan bir alandalar. Sürüngen koleksiyonumuz iki değerli üye kazandı. Özellikle ağlı pitonu çok büyüyebiliyor. Onu büyük bir yaşam alanına koyduk" dedi.

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          Pitonların daha önce evde beslendiklerini tahmin ettiklerini dile getiren Arsun, "Maalesef ev hayvanı olarak ticareti yapılıyor. Kaçak yollarla getiriliyor. Yakalanınca da koruma altına alınıyor. Sağlık sorunları varsa tedavi ediliyor" diye konuştu.

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          Hayvanat bahçesinin ayrıca bir klinik görevi de gördüğünü aktaran Arsun, doğada yaralı bulunan yabani hayvanları da tedavi ettiklerini bildirdi.

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          Yakın zamanda yaralı bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce getirilen yaralı bir balık kartalını tedavi ettiklerini hatırlatan Arsun, "Kartal çarpma sonucu maalesef kanadını kaybetti. Ömrünün sonuna kadar hayvanat bahçemizde bizimle yaşayacak" dedi.

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          Arsun, hayvanat bahçesinin oldukça renkli olan kuşlar bölümünde papağan yavrularının dünyaya geldiğini söyledi.

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          Sultan ve cennet papağan yavrularının zaman zaman yuvalarından çıktığını anlatan Arsun, onların da ziyaretçilerin ilgisini çektiğini kaydetti.

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