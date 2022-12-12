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O anlar kamerada! Antalya uçağı 2 saat havada bekledi! Konya'ya indi!

İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı, şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı'na inmeyince 2 saat havada kalıp, önce Konya'ya ardından Antalya'ya iniş yaptı. Uçağın içinden çekilen görüntüler ise yürekleri hoplattı

Giriş: 12.12.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya kumluca sel felaketi! | O anlar kamerada! Antalya uçağı 2 saat havada bekledi! Konya'ya indi! - Öne çıkan gündem haberleri
DHA

Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 21.05'te uçması planlanan Anadolu Jet'in TK7540 sefer sayılı uçağı, önce rötar yaparak saat 22.20'ye ertelendi.

UÇAK 2 SAAT HAVADA KALDI

DHA'da yer alan habere göre daha sonra saat 22.50'de kalkan uçağın pilotu, hava nedeniyle iniş yapamayıp, 2 saat havada kaldı.

KONYA'YA İNİP YAKIT İKMALİ YAPTI

Havada onlarca kez dönen uçak, saat 01.50'de Konya'ya iniş yaptı. Yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 03.00'te havalanan uçak, saat 03.50'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

HAVADAKİ ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Uçağın 5 saat süren bir yolculuk yaptığı bildirildi. Uçağın sorti yaptığı ve havada kaldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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