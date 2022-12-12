O anlar kamerada! Antalya uçağı 2 saat havada bekledi! Konya'ya indi!

Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 21.05'te uçması planlanan Anadolu Jet'in TK7540 sefer sayılı uçağı, önce rötar yaparak saat 22.20'ye ertelendi.
UÇAK 2 SAAT HAVADA KALDI
DHA'da yer alan habere göre daha sonra saat 22.50'de kalkan uçağın pilotu, hava nedeniyle iniş yapamayıp, 2 saat havada kaldı.
KONYA'YA İNİP YAKIT İKMALİ YAPTI
Havada onlarca kez dönen uçak, saat 01.50'de Konya'ya iniş yaptı. Yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 03.00'te havalanan uçak, saat 03.50'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
HAVADAKİ ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
Uçağın 5 saat süren bir yolculuk yaptığı bildirildi. Uçağın sorti yaptığı ve havada kaldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.