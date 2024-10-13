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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya Havalimanı'nın tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya Havalimanı'nın tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu

        Antalya Havalimanı'nın engelli tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu, 2 Rus gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 23:12 Güncelleme: 13.10.2024 - 23:12
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        Havalimanı tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Havalimanı polisine, temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, bebeğin bulunmasından 12 dakika önce Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği, bu kişinin daha sonra yine Rus uyruklu E.B. isimli kişiyle pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemleri yaptığı tespit edildi.

        Ekipler, 2 şüpheliyi Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına aldı.

        Yeni doğan bebek ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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