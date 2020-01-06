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Antalya hava durumu 6 Ocak 2020 - Meteoroloji Antalya'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarısı yaparken, Antalya hava durumu için kritik uyarılarda bulundu. Antalya'da okula gidecek öğrenciler ve işe gidecek vatandaşlar hava durumu verilerini dikkate almaları gerekiyor. Peki Meteoroloji Antalya'da bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Ocak 2019 Meteoroloji Antalya hava durumu verileri...

06.01.2020 - 09:11 | Güncelleme:
Antalya hava durumu 6 Ocak 2020

Sahil kesimlerinde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların, sahil kesiminde kuvvetli, Antalya' nın doğu sahil ilçelerinde yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, Antalya' nın doğu iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ilçelerinde zaman zaman yoğun kar yağışlı olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacak.

RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden kuvvetli, Antalya' nın doğu kesiminde yer yer fırtına şeklinde esecek.

 

UYARILAR: Yağışların, Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya ve Isparta' nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Antalya' nın doğu ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklenmektedir. Denizlerde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına beklenmektedir.

ANTALYA HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
06 Ocak Pazartesi1115679228-0,221,16,315,2
07 Ocak Salı1016829311-1,720,6614,8
08 Ocak Çarşamba919439023-119,75,915,6
09 Ocak Perşembe8183756270,418,55,715,2
10 Ocak Cuma818396019-0,8225,315,4

 

 

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