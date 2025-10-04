Habertürk
        Denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

        Denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

        Antalya'da, denizin falezlere yakın kısmında üzerinde şort ve yüzünde dalış maskesi olan bir erkek cesedi bulundu. Yapılan çalışmada cansız bedenin 41 yaşındaki Deniz Gül'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 13:50 Güncelleme: 04.10.2025 - 13:50
        Denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu
        Antalya'da olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, Atatürk Parkı’ndaki falezlerde meydana geldi.

        YÜZÜNDE DALIŞ MASKESİ VARDI

        Edinilen bilgiye göre, Bölgede yüzen vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz duran ve yüzünde dalış maskesi bulunan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese ulaşan sahil güvenlik dalgıçlarının sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, bulunduğu yerden alınarak bota alınıp ardından Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü.

        BİR ENGELLİ KARTI BULUNDU

        Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, falezlerden denize girdiği ve dalış maskesiyle yüzdüğü belirlenen kişinin Deniz Gül (41) olduğu tespit edildi. Gül’ün eşyaları arasında yapılan incelemede bir engelli kartı bulundu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Gül’ün cansız bedeni, ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
