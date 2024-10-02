23 yaşındaki genç kadının şüpheli ölümü!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan butiğin ikamet olarak kullanılan 2'nci katında yaşayan 23 yaşındaki Zehra Gün, yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Antalya'da olay, Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan bir butikte yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya merkezde yaşayan 23 yaşındaki Zehra Gün isimli genç kadın, dün akşam geç saatlere kadar butiğin üst katında erkek arkadaşıyla alkol aldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İHA'da yer alan habere göre sabah iş yerini açmak için kalkan erkek arkadaşı genç kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK
Genç kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Zehra Gün'ün Antalya'da bir güzellik merkezinde çalıştığı, sık sık Manavgat'taki erkek arkadaşının yanına geldiği bildirildi.