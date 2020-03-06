Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Alanya'da polis ekiplerince 3 Mart'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden yabancı uyruklu 11 kadın, sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.