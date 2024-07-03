Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alındı - Güncel haberler

        Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 89 gözaltı

        Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Manavgat ilçelerinde kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile internet üzerinden uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için 51 ekip, 224 personel ve 3 narkotik madde arama köpeği ile eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:33 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 89 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Manavgat ilçelerinde kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile internet üzerinden uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için 51 ekip, 224 personel ve 3 narkotik madde arama köpeği ile eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 26 kilo 512 gram esrar, 20 kilo 973 gram eroin, 13 kilo 654 gram metamfetamin, 4 kilogram skunk, 1 kilo 185 gram kokain, 2 bin 829 ekstazi, 779 A4 maddesi, 39 kök kenevir, 15 hassas terazi, 5 tabanca, 3 tüfek, 194 fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Antalya
        #antalya haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Yeni adresi belli oldu!
        Yeni adresi belli oldu!
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        Habertürk Anasayfa