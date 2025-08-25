Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Gündem Antalya'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Antalya'da telefonla dolandırıcılık: 3 tutuklama

        Antalya'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 17:59 Güncelleme: 25.08.2025 - 17:59
        Antalya'da telefonla dolandırıcılık: 3 tutuklama
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak Z.C'nin 3 kilogram ziynet eşyasını aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada 5 kişinin dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer zanlının başka bir suçtan tutuklu olduğu belirlendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

