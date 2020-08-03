İHA

Bayram tatili için Antalya ve ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı, dönüş yolculuğuna başladı.

Özel araçlarıyla yola çıkan tatilciler, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir ve Akseki-Manavgat kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Sürücüler, sık sık yavaşlayan trafik ve sağanak nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerledi. Bölgede maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

Denetim yapan polis ve jandarmanın trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

BURSA'DA DA YOĞUNLUK BAŞLADI

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçen tatilciler yollarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

İstanbul’dan Ege bölgesine tatile gidenler dönüş yolculuğuna başladı. Dönüşü bayramın son gününe bırakan tatilciler, İzmir-İstanbul yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. İzmir İstanbul yolunun Bursa girişinde araçların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü. Yollarda araçların yoğunluktan yer yer durduğu görüldü.