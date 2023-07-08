Antalya'da silahlı kavga: 3 yaralı
Antalya Akseki'de yol kenarında bal satan kişiler, tezgahın yanında mola veren TIR şoförü ile tartıştı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Akseki ilçesinde TIR şoförü ile yol kenarında bal satan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde kurdukları tezgahlarda bal, pekmez gibi gıda ürünleri satışı yapanlar ile tezgahın yanında mola veren TIR şoförü arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
AA'nın haberine göre; kavgada şoför ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayda bazı araçların camları kırıldı, tezgahtaki ürünler zarar gördü.