Olay, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Antalya’ya ablası ve eniştesinin yanına tatil için gelen Müslüm Oğuz (32),piknik yapmak için beraber geldikleri plajda, serinlemek için denize girdi. Sara hastası olduğu öğrenilen Oğuz, denizde birden gözden kayboldu. Çevredekilerin suda hareketsiz bir kişinin olduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri, polis, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından kıyaya çıkan şahsın Müslüm Oğuz olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Oğuz’un yakınları gözyaşı döktü.
YARIN İÇİN DÖNÜŞ BİLETİNİ ALMIŞ
İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Müslüm Oğuz’un, tatil için 15 gün önce Antalya’ya ablası ve eniştesinin yanına tatil için geldiği ve yarın İzmir’e hareket etmek için biletini aldığı öğrenildi.
"BU DA BİZİM AYIBIMIZ"
Öte yandan cesedin kıyıya çıkartılmasının ardından diğer tatilcilerin yakın bölgede denize girmeye devam etmesi ise bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. O anları cep telefonuyla çeken bir vatandaş, “Böyle hastalıkları bulunan çocuklarınızı denize göndermeyin. Her an krizi tutabilir. Sonuçlarına bu şekilde katlanabilirsiniz. Buradaki insanları da üzebiliyorsunuz. Ne kadar suni teneffüs yaptıysak kurtaramadık. Bizim üzüntümüzü anlayın. Bizler yaşadık, siz yaşamayın. Ailenize ve çocuklarınıza dikkat edin. Kimse yanlış anlamasın. Bu kadar duyarsız vatandaşlarımız ayrı bir durum. Denizden bir cenaze çıkmış, herkes hala denize giriyor. Bu da bizim ayıbımız" diyerek yakın bölgede denize girenlere sitem etti.
Olayın görgü tanıklarından Ramazan Koçak isimli vatandaş, “Burada mangal yapıyorduk. Sesler gelince sahile geldik. Baktığımızda sahile çıkartıyorlardı. Kalp masajı yaptılar. Ablası gelip ağlamaya başladı. Vefat etmiş. Allah rahmet eylesin” dedi.
Oğuz’un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!