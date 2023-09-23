Antalya'da rezidans dairesinde uyuşturucu üreten 2 şüpheliye gözaltı

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Antalya'da 15 katlı bir rezidansın dairesinde uyuşturucu ürettikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takip çalışması sonucunda A.H. ile A.T'nin şehir dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve kiraladıkları evi uyuşturucu üretim amacıyla kullandıkları bilgisine ulaştı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki 15 katlı rezidansın 7'nci katındaki daireye operasyon düzenlendi. AA'nın haberine göre; kapıyı kırarak içeriye giren polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

50 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ "Tim" ve "Geeta" adlı 2 narkotik köpeğinin de katıldığı operasyon kapsamında evde yapılan aramada, yatak bazasının altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 50 kilogram eroin ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan eşyalar ele geçirildi.