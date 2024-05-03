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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da Pakistanlı kadın evinde ölü bulundu

        Antalya'da Pakistanlı kadın evinde ölü bulundu

        Antalya'da yaşayan Pakistanlı kadın, evinde boynundan ve kolundan bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis ekipleri, kadının oğlunu gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 04:14 Güncelleme: 03.05.2024 - 04:42
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        Antalya'da Pakistanlı kadın evinde ölü bulundu
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        Pakistanlı A.A.Q (30), Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki evine geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'nin (59), mutfakta boynundan ve kolundan bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının oğlu A.A.Q'yu gözaltına aldı. Pakistanlı anne ve oğlunun 8 Nisan'da Ahatlı Mahallesi'ndeki apartmana taşındıkları ve A.A.Q'nun İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi.

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        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #Pakistan
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