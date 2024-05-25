Antalya'da kaza gece saatlerinde Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 5 kişi olduğu belirtilen otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye uçup suya gömüldü.

5 KİŞİDEN 3'Ü KENDİ KURTULDU

İHA'da yer alan habere göre araçtaki yabancı uyruklu ve isimlerinin henüz öğrenilemeyen 5 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla birlikte olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.