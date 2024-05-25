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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 2 kişi kayıp!

        Otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 2 kişi kayıp!

        Antalya'da dereye uçup suya gömülen otomobilden yaralı olarak 3 kişi kendi imkanlarıyla çıktı, 2 kişiye ise ulaşılamadı. Kayıplardan birinin çocuk olduğu, diğerinin ise 20'li yaşlarda bir kadın olduğu belirtildi. Derede gerçekleştirilen 4 saatlik arama çalışmalarında aracın arka koltuğu, 1 kilometre uzaklıktaki menfezde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 07:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:36
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        Otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 2 kişi kayıp!
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        Antalya'da kaza gece saatlerinde Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 5 kişi olduğu belirtilen otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye uçup suya gömüldü.

        5 KİŞİDEN 3'Ü KENDİ KURTULDU

        İHA'da yer alan habere göre araçtaki yabancı uyruklu ve isimlerinin henüz öğrenilemeyen 5 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla birlikte olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİR KADIN VE BİR ÇOCUK KAYIP

        Ekipler belirtilen adrese gelirken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Derede kaybolan 20’li yaşlardaki bir kadın ile çocuk olduğunun belirtilmesi üzerine dalgıçlar derede arama başlattı.

        KOLTUK 1 KM UZAKTA BULUNDU

        İlk olarak otomobilin bulunduğu noktadan arama çalışmalarına başlayan ekipler, derenin içinin adeta didik didik aradı. Akıntı yönüne doğru yapılan aramalarda 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu.

        ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEK

        Ekipler bu noktada çalışmalarını yoğunlaştırsa da kayıplara ulaşılamadı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının gündüz devam edeceği öğrenildi.

        KAZA YERİNDEKİ TERLİK DİKKAT ÇEKTİ

        Kazanın gerçekleştiği köprüde küçük bir çocuğa ait terlik ve aracın parçalarının yer alması dikkat çekti. Çekici yardımıyla dereden çıkartılan aracın arka bagajında ise bir kasada kabakların bulunduğu, arka camında da Zeynep yazısının yer aldığı görüldü.

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        #Antalya
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