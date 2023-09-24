Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

AA'da yer alan habere göre Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alındı.

YANGIN BAHÇE TEMİZLİĞİ YAPILIRKEN ÇIKMIŞ

İlçedeki orman yangınının Sütleğen Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesinde temizlik yapıldığı sırada çıktığı belirlendi. Yangında 2 hektar kızılçam ormanının yanı sıra 20 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi. Alevlere kısa sürede müdahale edildiği, söndürme çalışmalarına hava, kara araçları ve 50 dolayında orman işçisinin yanı sıra 100'e yakın vatandaşın da destek verdiği öğrenildi.

MANAVGAT'TA DA DUMANLAR YÜKSELDİ

Öte yandan, Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi yakınlarında da orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Taşağıl ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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DHA'da yer alan habere göre dağlık ve engebeli bölge olması nedeniyle kara ekiplerinin güçlükle ilerleyebildiği yangın bölgesinde alevlere 6 helikopter ve 2 uçak ile müdahale edildi. Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olduğu belirtilen yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Bu bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.