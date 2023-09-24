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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Antalya Kaş'ta orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

        İki ilde orman yangını çıktı

        Antalya'nın Kaş ve Manavgat ilçeleri ile Muğla'da orman yangını çıktı. Kaş'taki yangın kontrol altına alınırken, diğer 2 ilçede alevlere müdahale sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:52 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:06
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        İki ilde orman yangını çıktı!
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

        AA'da yer alan habere göre Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alındı.

        YANGIN BAHÇE TEMİZLİĞİ YAPILIRKEN ÇIKMIŞ

        İlçedeki orman yangınının Sütleğen Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesinde temizlik yapıldığı sırada çıktığı belirlendi. Yangında 2 hektar kızılçam ormanının yanı sıra 20 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi. Alevlere kısa sürede müdahale edildiği, söndürme çalışmalarına hava, kara araçları ve 50 dolayında orman işçisinin yanı sıra 100'e yakın vatandaşın da destek verdiği öğrenildi.

        MANAVGAT'TA DA DUMANLAR YÜKSELDİ

        Öte yandan, Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi yakınlarında da orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Taşağıl ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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        DHA'da yer alan habere göre dağlık ve engebeli bölge olması nedeniyle kara ekiplerinin güçlükle ilerleyebildiği yangın bölgesinde alevlere 6 helikopter ve 2 uçak ile müdahale edildi. Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olduğu belirtilen yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Bu bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        MUĞLA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını da, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Yeşilyurt Mahallesi Dağdibi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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        #son dakika
        #Antalya
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