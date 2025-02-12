Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Antalya'da lise öğrencisi bulduğu sikkeleri müzeye teslim etti

        Antalya'da lise öğrencisi bulduğu sikkeleri müzeye teslim etti

        Antalya'nın Akseki ilçesinde, lise öğrencisi gezerken bulduğu Roma dönemine ait olduğu belirtilen iki sikkeyi Side Müzesi'ne teslim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lise öğrencisi buldu, müzeye teslim etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya’nın Akseki ilçesinde, lise öğrencisi gezerken bulduğu Roma dönemine ait olduğu belirtilen iki sikkeyi Side Müzesi’ne teslim etti.

        Kamil Girgin, hafta sonunda ailesiyle birlikte Değirmenlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gezintiye çıktığını, gördüğü yığıntı taşların yakınlarına gittiğinde çok sayıda kırmızı renkli çömlek parçaları bulduğunu söyledi.

        Bir çömlek parçasının uçunu çekip kaldırdığında toprağa karışmış iki eski para gördüğünü dile getiren Girgin, şunları kaydetti:

        "Bulduğum çömlek parçaları ve paraları annemle babamın yanına götürdüm. Annem tarih öğretmeni olduğu için bu paraların tarihi eser olabileceğini, müzeye teslim etmemiz gerektiğini söyledi. Manavgat ilçesindeki Side Müzesi'ne iki çömlek parçası ve iki eski parayı teslim ettik. Teslim alındığına dair tutanak tuttular. Çömlek parçalarını aldığımız yere bırakmamız için bize geriye verdiler. Paraların ise değeri konusunda bir komisyon kurulacak. Bu durum benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Umarım, tarihe ışık tutacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Side müzesi
        #Antalya
        #sikke
        #lise öğrencisinin bulduğu sikke
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Habertürk Anasayfa