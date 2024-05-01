Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne akın
Antalya'da hava sıcaklığının 25 dereceye ulaşmasıyla Konyaaltı Sahili doldu. 1 Mayıs tatilini fırsat bilen vatandaşlar ile turistler denizin keyfini çıkardı.
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Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 25 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da, sahiller doldu.
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle okulların da tatil olmasıyla özellikle öğrenciler denize girmenin tadını çıkarttı.
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Güneşli havanın keyfini çıkartan yerli ve yabancı tatilciler sıcaklığı 23 dereceyi bulan denize girdi.
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Bazı gençlerin ise denizin ortasındaki kayalığa çıkıp, suya atlayarak eğlendiği görüldü.
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Bazı kişiler sahilde güneşlenirken, bazıları da yürüyüş yapmayı tercih etti.
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığının cuma gününe kadar yükselmesi, cumartesi ve pazar günü ise düşmesi bekleniyor.
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Pazar günü ise kentte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
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