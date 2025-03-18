Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Antalya'da kıyıda bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir'de tedavi edildi

        Antalya'da kıyıda bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir'de tedavi edildi

        Antalya'daki fırtına nedeniyle araştırmacılar tarafından kıyıda ölmek üzereyken bulunan ve Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edilen Akdeniz foku yavrusu, yeniden denize bırakılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyada kıyıda bulundu, Eskişehir'de tedavi edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) araştırmacılarının ölmek üzereyken bulduğu yavru Akdeniz foku, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

        Akdeniz fokunu rehabilite etmek amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile SAD-AFAG tarafından ortak çalışma süreci yürütüldü.

        Fok yavrusu bu kapsamda Antalya ve Eskişehir'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri (DKMP) yetkililerinin koordinasyonuyla Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bakım sürecine alındı.

        Balık püresi ve balıkla beslenerek gelişmeye başlayan yavru fok, özenli bir bakım sürecinin ardından doğada yaşamaya uygun kondisyon ve davranış yeteneklerini kazandı.

        'Monachus'un Maviye Dönüşü' adı verilen çalışmayla üç aylık bakım, besleme ve rehabilitasyon süreci son aşamaya gelen yavru fok, insan etkinliklerinin yoğun olmadığı, doğal habitatına uygun, yapılaşma ve betonlaşmadan uzak bir kıyıya bırakılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Akdeniz foku yavrusu
        #Antalya
        #Eskişehir
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'ye saldırdı!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Kuvvetli sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Trump ile Putin ne konuşacak?
        Trump ile Putin ne konuşacak?
        Milyonluk hırsızlık olayı
        Milyonluk hırsızlık olayı
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        Habertürk Anasayfa