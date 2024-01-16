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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da kamyonet ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

        Antalya'da kamyonet ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

        Antalya Kaş'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 00:42 Güncelleme: 16.01.2024 - 00:42
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        Kamyonet ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        D.D. (20) idaresindeki kamyonet ile İ.T. (43) yönetimindeki yolcu otobüsü, Kınık Mahallesi'nde çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü D.D. ile aynı araçtaki Cadir D. (64) ve Sami D. (30) yaralandı.

        Ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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