Antalya'da kamyonet ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
Antalya Kaş'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D.D. (20) idaresindeki kamyonet ile İ.T. (43) yönetimindeki yolcu otobüsü, Kınık Mahallesi'nde çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü D.D. ile aynı araçtaki Cadir D. (64) ve Sami D. (30) yaralandı.
Ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.