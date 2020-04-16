Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda park halindeki bir kamyonette şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, kamyonetin bagajında 200 litre kaçak viski ile 100 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.