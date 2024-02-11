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        Haberler Gündem Antalya'da inşaatın 6. katından düşen işçi öldü - Güncel haberler

        Antalya'da inşaatın 6. katından düşen işçi öldü

        Antalya'nın Finike ilçesinde inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 00:21 Güncelleme: 11.02.2024 - 00:50
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        İnşaatın 6. katından düşen işçi öldü
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        Hasyurt Mahallesi'nde yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan 19 yaşındaki Yusuf Sami Şahin, temizlik için çıktığı binanın 6. katından 4,5 metrelik ucunda kanca bulunan demir parçasını aşağı atarken dengesini kaybederek zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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