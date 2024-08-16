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        Haberler Gündem Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artacak - Güncel haberler

        Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artacak

        Antalya'da hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece civarında artması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:03 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:03
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        Antalya'da hava sıcaklığı artacak
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        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazar gününden itibaren sahil kesimlerinde mevsim normallerinde seyretmesi tahmin edilen hava sıcaklığı, iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak.

        Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ve 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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