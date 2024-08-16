Konyaspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

REKLAM advertisement1

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

HAKEM: Direnç Tonusluoğlu

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, MArko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut

YEDEKLER: Deniz, Yasir, Prip, Boateng, Cikalleshi, Ufuk, Adem Eren, Melih, Emrehan, Damjanovic

TEKNİK DİREKTÖR: Ali Çamdalı

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

YEDEKLER: Günay, Kerem D., Yunus, Berkan, Ziyech, Jelert, Yusuf, Batshuayi, Efe, Metehan

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Sezonun açılışını İstanbul'da yapan iki takımdan Tümosan Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanından yeni transferlerinin golleriyle 3-2'lik galibiyetle ayrılırken Galatasaray ise evinde Atakaş Hatayspor'u geriye düştüğü maçta golcüleri Icardi ve Batshuayi'nin golleriyle geçmeyi başarmıştı.

Özellikle transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, Konya deplasmanından galibiyetle dönerek Çarşamba günü oynayacağı Young Boys maçı öncesi moral depolamayı hedefliyor. Ayrıca Galatasaray, karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde Okan Buruk yönetiminde ilk kez bir sezona ikide iki yaparak başlayacak. REKLAM 47. RANDEVU İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi. Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.