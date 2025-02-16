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        Haberler Gündem Antalya'da eğlence merkezlerinde kayıt dışı çalışanlara yönelik denetim yapıldı - Güncel haberler

        Antalya'da eğlence merkezlerine yönelik denetim

        Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ekiplerince eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 05:24 Güncelleme: 16.02.2025 - 06:15
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        Eğlence merkezlerine yönelik denetim
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        SGK müfettişleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nde yer alan eğlence merkezlerini denetledi.

        Ekipler, söz konusu iş yerlerinde kayıt dışı çalışan olup olmadığını kontrol etti, yabancı çalışanların evraklarını inceledi.

        Ekiplerin, bu tür denetimlere devam edeceği belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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