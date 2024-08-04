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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da denize giren çocuk boğuldu | Son dakika haberleri

        Antalya'da denize giren çocuk boğuldu

        Antalya'da ailesiyle gittiği Topçam'da denize giren 17 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Çocuğun yüzme bilmediği öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:53 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:53
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        Antalya'da denize giren çocuk boğuldu
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Topçam mesire alanına ailesi ile pikniğe giden 17 yaşındaki Sefa T. denize girdi.

        Yüzme bilmediği öğrenilen Sefa T. bir süre sonra gözden kayboldu.

        Kıyıdan 30 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz şekilde yatan Sefa T. cankurtaran tarafından kıyıya çıkarıldı.

        Çocuğa, cankurtaran ve o sırada izinli olan sağlık çalışanları tarafından kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        #Antalya
        #boğulma
        #deniz
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