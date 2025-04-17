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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!

        Antalya'da, 36 yaşındaki Gözde Gökalp'in yurt dışındaki ailesi, kızlarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. Genç kadın evinde cansız halde bulundu. Vücudunda morluklar tespit edildi. Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:23
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        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
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        Antalya'da olay, Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta yer alan bir sitenin 4. katındaki dairede yalnız yaşayan Gözde Gökalp'ten (36) haber alamayan yurt dışındaki ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        AA'daki habere göre ihbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        VÜCUDUNDA MORLUKLAR BELİRLENDİ

        Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi. Gökalp'in cenazesi otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

        Kadının erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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        #Antalya
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