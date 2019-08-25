25 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan C.K., geçen çarşamba günü saat 18.00 sıralarında kızı M.İ.'yi yanında 1.5 yaşındaki kardeşiyle alışveriş yapmak için markete gönderdi. Alışveriş yapmadan marketten gelen M.İ., annesine bir daha o markete gitmek istemediğini belirtti. Annesinin nedenini sorması üzerine M.İ., market sahibi H.K.'nin kendisini öptüğünü daha önce de kendisini birkaç defa taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine markete giden C.K.'nin iddiaları sorması üzerine H.K. kendisinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. Bunun üzerine C.K., jandarmayı arayarak şikayetçi oldu.
KÜÇÜK ÇOCUK M.İ., HER ŞEYİ ANLATTI
Şikayet üzerine markete gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları izledikten sonra işyeri sahibi H.K.'yı gözaltına aldı. Anne M.İ. jandarmada verdiği ifadede marketten sürekli alışveriş yaptıklarını söyleyerek, sahibinden şikayetçi olduğunu belirtti. Kız çocuğu M.İ. jandarma görevlileri eşliğinde gittiği Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde hem o günkü hem de daha önce yaşadıklarını detaylı şekilde anlattı.
'ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
DHA'nın haberine göre; jandarmada işlemleri tamamlanan H.K., Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. H.K., savcılık sorgusunda kendisinin çok pişman olduğunu, cinsel istismar gibi bir davranış yapmak istemediğini söyledi.
GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
Diğer taraftan olaya ilişkin marketteki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde markete bebek arabasındaki kardeşiyle gelen M.İ., gideceği sırada H.K. kasadan ayrılıp, reyondan bir şey alıyor. Aldığı ürünü bebek arabasında küçük çocuğa veren H.K., kız çocuğu M.İ.'nin yanağını eliyle okşayıp, öpüyor.
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