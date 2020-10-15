DHA

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Evden yaralı çıkartılan bir kişi ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, patlama sırasında evde bulunan ve yara almayan kadının ifadesini alıyor.