Antalya'da belediyenin yaşlı evini talan ettiler!

DHA

Antalya'da, gece saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'ne ait yaşlı evine giren 8 kişi, bahçedeki masa ve sandalyeleri denize fırlattı. Yüzlerini tişörtle kapatan şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Eski Lara yolu üzerinde bulunan Muratpaşa Yaşlı Evi'nde meydana geldi. Kapının kapalı olması üzerine, tel çit üzerinden atlayan 8 şüpheli, deniz manzaralı parkta bir süre eğlenip alkol aldı.

YÜZLERİNİ TİŞÖRTLE KAPATTILAR Şüpheliler, daha sonra depodan çıkardıkları 2 masa ile 16 sandalyeyi denize fırlattı. Bir süre daha yaşlı evinde oturan şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini tişörtle kapatıp kaçtı.

FALEZLERİN ÜZERİNDEN TOPLANDI Sabah yaşlı evine geldiklerinden masa ve sandalyelerin yerinde olmadığını fark eden görevliler, güvenlik kamerasını izleyince durumu polise bildirdi. Falezler üzerinde kalan bazı masa ve sandalyeler ise bulundukları yerden alınarak, yaşlı evine getirildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR İhbarla olay yerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.