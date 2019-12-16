16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan kaptan Mehmet Sezgin Saman ve beraberindeki amatör balıkçılar, Beldibi Mahallesi açıklarında su yüzeyinde bir balığın yüzgecini fark etti.
İlk anda balığın köpek balığı olduğunu düşünen balıkçılar, yaklaştıklarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Tekneye 2 metre kadar yaklaşan balığı görüntüleyen balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı.
Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı boyunca belki bir daha görme şansı yakalayamayacağı balığı görüntülemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Kendilerini çok şanslı hissettiklerini anlatan Saman, şunları kaydetti:
"22 yıldır denizdeyim, ilk defa gördüm. Muazzam bir güzellikti. Bize de bu keyifli görüntüleri izlemek kaldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra onlarca yorum ve mail aldım. Bazı akademisyenler de bana ulaşıp, 'Biz yıllardır araştırıyoruz, göremiyoruz. Çok şanslısınız' dedi. Hayatım boyunca unutamayacağım bir andı. Balıkta herhangi bir iğne ya da zıpkın darbesi yoktu. Balık adeta güneşleniyordu, güzel havanın tadını çıkartıyordu. Teknenin yanında bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Umarım bu sularda uzun yıllar kalır"
BİLİM DÜNYASIYLA DA PAYLAŞILACAK
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da ay balığının okyanus balığı olduğu, bazılarının ağırlığının bir tonu geçebildiği bilgisini verdi.
Balığın Antalya açıklarında görülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Gökoğlu, şunları kaydetti:
"Akdeniz ekosisteminde bu balık var ama çok nadir görülüyor. Antalya Körfezi'nde ilk defa görüyorum. Bilim dünyasında bu balığın körfezde görüldüğünü makaleyle bildireceğiz. Balığın neden bu kadar kıyıya yaklaştığının cevabını bilemiyorum. Anormal bir durum var. Fırtınanın etkisinin olacağını düşünmüyorum. Balığın ekonomik değeri yok. Genellikle balık, karides ve deniz analarıyla besleniyor. Deniz analarıyla beslenmesi Akdeniz ekosistemi için çok önemli. Akdeniz'de bu balığın nesli tehlike altında. Antalya körfezinde görülmesi bizi heyecanlandırdı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!