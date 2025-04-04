Ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 9 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen hasta taşıyan ambulans ile otomobil, Orta Mahalle Serik-Belek kara yolu Aspendos Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, ambulanstaki 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 9 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.