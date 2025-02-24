Antalya'da 89 bin 800 hanenin elektriği çöpten

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde ilçelerden gelen çöplerin bertaraf edilmesinin yanı sıra atık ısıdan enerji üretimi gerçekleştiriyor. Tesisin kapasitesi kış aylarında günlük 2 bin 200 ton, yaz aylarında ise 3 bin ton olarak değişkenlik gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Elmalı, Korkuteli, Kumluca, Finike, Demre, Serik, Kemer ve Kaş ilçelerinden toplanan atıklar transfer istasyonlarından 48 araçla Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne taşınıyor.

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Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinin, Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi’nde ise Manavgat ilçesinin evsel katı atıkları bertaraf ediliyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesinde görevli Çevre Yüksek Mühendisi Tahir Batı, Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Tesisi'nde atıkların bertaraf öncesi çeşitli işlemlerden geçirildiğini belirtti. Batı, ilçelerden toplanan atıkların önce kabul ünitesine alındığını, ardından geri dönüştürülebilir maddelerin ayrıştırıldığını, organik atıkların ise biyometanizasyon tanklarında çürütülerek metan gazı üretildiğini ve bu gazın enerji santralinde elektrik üretiminde kullanıldığını söyledi.

Tesisin Türkiye’de ilk ve tek olan atık ısı geri kazanım ünitesine de sahip olduğunu belirten Tahir Batı, 460 derece sıcaklıktaki atık ısının buhar türbin santralinde geri kazanılarak 2.8 megawatt saatlik elektrik üretildiğini kaydetti. Tahir Batı, tesisin toplam enerji üretim kapasitesinin 28.27 megawatt saat olduğunu ifade etti.

Çevre Mühendisi Serpil Beşkaza ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde üretilen aylık enerjinin 89 bin 800 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek miktarda olduğunu ifade etti.

Beşkaza, "Bu sayede 340 bin ton karbon emisyonu azaltılıyor. Tesis, Türkiye'de atık ısıdan enerji üreten ilk katı atık tesisi olma özelliği taşıyor ve ayrıca atık ısıdan enerji geri kazanımı ile 75 bin ton sera gazı emisyonunu azaltarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunuyor" dedi.