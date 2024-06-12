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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

        Antalya'da polis ekiplerinin iki depoya düzenlediği baskında 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:43 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:44
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        Antalya'da ele geçirildi: 3 milyon 550 bin şişe
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        Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak içkinin Muratpaşa ilçesinde depolandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        İki depoda yapılan aramalarda, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

        Emniyetten operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki "kaçak alkol" operasyonunun gerçekleştirildiği ifadesine yer verildi.

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        #Antalya
        #Kaçak içki
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