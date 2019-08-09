09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namaz saati kaçta? soruları Antalya'da ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Antalya'da bayram namazı saati ile kurban bayramı namazı kılınacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, il il bayram namaz saatleri...
ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
KURBAN PAYLAŞMAK DEMEKTİR
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Kurban paylaşmak demektir; mutluluğumuzu, soframızı, kurbanlarımızı paylaşarak bayramın, tüm Müslümanlar ve insanlık için gerçek manasıyla bir bayram havasında geçmesi için çabalamalıyız" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bayramların kuşaklar arasında geçmişten geleceğe gönül köprüleri kurmamızı sağlayan güzel gelenekler olduğunu vurgulayan Rektör Ünal, "Kurban, sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın ve Allah’a yakınlaşmanın simgesidir. Kurban paylaşmak demektir; mutluluğumuzu, soframızı, kurbanlarımızı paylaşarak bayramın, tüm Müslümanlar ve insanlık için gerçek manasıyla bir bayram havasında geçmesi için çabalamalıyız” ifadelerinde bulundu.
Bu önemli günlerde hal hatır sormanın, hatırlamanın, ziyaretlerin daha da anlam kazandığını ifade eden Rektör Ünal, “Başta büyüklerimizi, ihtiyaç sahiplerini, yakınlarımızı, ayrıca ülkemizi güvenli bir geleceğe ulaştırmak için gözlerini kırpmadan tehditlere karşı koyan, milletimizin, huzur ve güvenliği için canını veren şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizi de bu güzel bayram gününde ziyaret ederek sevindirelim, onları unutmadığımızı gösterelim” mesajı verdi.
Müslümanların ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerle kutladığını belirten Rektör Ünal, “Bayramın tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini; bereketiyle, bolluğuyla hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
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