01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geleneksel kortejle başlayan festivalin, 1 hafta boyunca Antalya’ya ve Türkiye’ye yayıldığını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bugün özüne döndürme kararıyla yola çıktığımız, yılmadan çalıştığımız 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödül törenini hep beraber gerçekleştiriyoruz. Attığımız her adımda sanatçılarımızın, Antalyalıların desteğini hep hissettim. İlk günden beri söylediğimiz gibi, biz birlikte daha güçlüyüz. Bu düşüncelerin ışığında Türk sinemasının göz bebeği olan Altın Portakalın tarihine yakışır şekilde koruyacağız, büyüteceğiz. 1 hafta boyunca sinemanın kalbinin attığı Antalya’mızda bize altın portakal coşkusunu yaşatan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Başkan Böcek’in konuşmasının ardından ödül töreni yapıldı. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü, ‘Aylin’ filmiyle Ozan Yoleri’ye verildi. En İyi Kısa Film Ödülü, ‘Ablam’ filmiyle Burcu Aykar’a takdim edildi.
Ulusal Belgesel Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü, ‘Aether’ filmiyle Ruken Tekeş’in oldu. En İyi Belgesel Ödülü ise ‘Kadınlar Ülkesi’ filmiyle, Şirin Bahar Demirel’e verildi.
ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne, ‘Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)’ filmiyle Hamed Behdad layık görüldü.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, ‘Üç Yaz (Three Summers)’ filmiyle, Regina Case’ye verildi.
En İyi Yönetmen Ödülü’nün kazananı ise, ‘Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)’ filmiyle, Reza Mirkarimi oldu.
En İyi Film Ödülü de, ‘Zaman Her Şeyi Siler (They Say Nothing Stays The Same)’ filmiyle Joe Odagiri’ye verildi.
"ULUSAL UZUN METAJLI FİLM YARIŞMASI"
İzleyici Ödülü, ‘Bilmemek’ filmiyle Leyla Yılmaz’a takdim edildi.
SİYAD En İyi Film Ödülü’nün sahibi, ‘Aşk Büyü Vs.’ filmiyle Ümit Ünal’a verildi.
FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü, hayatını kaybeden Yönetmen Yavuz Özkan’ın anısına, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi, ‘Bozkır’ filmiyle, Ozan Dağara ve Hakan Emre Ünal’ın oldu.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, ‘Soluk’ filmiyle Aslı İnandık’a verildi.
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, ‘Kronoloji’ filmiyle, Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven’e verildi.
En İyi Kurgu Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel, Mahmut Aran ve Yakup İnanlı’ya takdim edildi.
En İyi Müzik Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Hüseyin Özel’e verildi.
En İyi Görüntü Yönetmeni, ‘Bozkır’ filmiyle, Ümit Çakmaksoy’a verildi.
En İyi Senaryo Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün kazananı iki isim arasında paylaştırılarak, ‘Küçük Şeyler’ filmiyle Alican Yücesoy ve ‘Bozkır’ filmiyle, Mücahit Koçak’a takdim edildi.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise , ‘Aşk Büyü Vs.’ filmiyle, Selen Uçar’a verildi.
Bu yıl ilk kez verilen Cahide Sonku Ödülü’nün kazananı, ‘Küçük Şeyler ve Kronoloji’ filmleriyle, Selda Taşkın oldu.
En İyi Yönetmen Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.
Dr. Avni Tolunay Jüri Ödülü, ‘Aşk Büyü Vs. ve Küçük Şeyler’ filmlerine verildi.
En İyi Film Ödülü ise, 'Bozkır' filmiyle Ali Özer'e layık görüldü.
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