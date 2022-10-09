Altın Portakal'da yaşananlar 0:00 / 0:00

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış töreninde ödüller dağıtıldı. 'En İyi Film Ödülü', 'Karanlık Gece'ye verildi. Ödül törenine Nükhet Duru'nun sahneye çıktığı sırada salonun yarısının boşalması, salonda yaşanan ses sorunu ve Laçin Ceylan'ın jüriye olan 'Yanlış kategori' tepkisi damga vurdu

Bu yıl 59’uncu kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kapanış gecesinde ödüller dağıtıldı.

‘En İyi Film Ödülü’nü Özcan Alper’in yönettiği ‘Karanlık Gece’ kazandı.

Nükhet Duru’nun iki şarkılık açılış konseriyle başlayan törende şunlar yaşandı;

* Törenin düzenlendiği Antalya Spor Salonu akustik olmadığı için ses sorunu yaşandı. Mikrofonların da yetersiz kalması, sahnedeki konuşmalar adına sorun oluşturdu. Sahanın orta sıralarında oturduğum halde sahnedeki konuşmaların çoğunu ya zor duydum ya da hiç duyamadım. Tribünlerde oturan Antalyalılar için ise durum daha da zorluydu. Antalyalılar, duyma sorununu gece boyunca “ses gelmiyor” şeklinde dile getirdi.

* Ödüllerin dağıtımından sonra konserinin ikinci bölümü için sahneye çıkan Nüket Duru, şoke oldu. O anlarda konukların ve yarışmacıların çoğu salonu terk ediyordu.

Nükhet Duru, bu duruma şakayla karışık “Nereye gidiyorsunuz? Giderseniz sahneden inerim” dediyse de konukların ve yarışmacıların oturduğu sahanın yarısı boşaldı. Duru, o anlarda salonda bulunan bazı konuklar ve yarışmacıların sahne önüne gelip kendisine sevgi göstermesiyle konserine devam etti.

* Törenden sonra en çok konuşulan konu, ‘Ayna Ayna’daki rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü alan Laçin Ceylan'ın çıkışı oldu. Zira Ceylan, ödül töreninde “Ödül için teşekkür ederim ama filmin ana karakterlerinden biri benim” diyerek performansının ‘Yardımcı Kadın’ kategorisinde değerlendirilmesi nedeniyle jüriye tepki gösterdi.

Zira, Laçin Ceylan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin resmi internet sayfasında yer alan ‘Ayna Ayna’nın sayfasındaki künyede başrol olarak görünüyor.

Laçin Ceylan

* 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ve 'Özel Ödüller'de dağıtılan toplam 16 ödülün 9'unu alan 'Kurak Günler'in 'En İyi Film Ödülü'ne layık görülmemesi tören sonrasında fuayede ve sosyal medyada festival adına en çok konuşulan konular arasında yer aldı. 'En İyi Film Ödülü'nü kazanan 'Karanlık Gece', festivalden iki ödülle ayrıldı.

59’uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül kazananlar şöyle;

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

Jüri Özel Ödülü: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada (Özgürcan Uzunyaşa)

En İyi Kısa Film: Ben Tek Siz (Barış Kefeli - Nükhet Taner)

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Jüri Özel Ödülü: Düet (Ekin İlba - İdil Akkuş)

En İyi Belgesel Film: Kim Mihri (Berna Gençalp)

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Uluslararası Film: Ziyaretçi

Jüri Özel Ödülü: Valeria Evleniyor

En İyi Yönetmen: Ekmek ve Tuz (Damian Kocur)

En İyi Kadın Oyuncu: Marina Foïs (Canavarlar)

En İyi Erkek Oyuncu: Pejman Jamshidi (Mahkeme)

En İyi Film: Karanlık Gece En İyi Yönetmen: Emin Alper (Kurak Günler) En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı (Kurak Günler) - Cem Yiğit Üzümoğlu (LCV - Lütfen Cevap Veriniz) En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar (Kar ve Ayı)

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

* En İyi Film: Karanlık Gece (Özcan Alper - Soner Alper - Necati Akpınar)

* Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Ayna Ayna (Belmin Söylemez - Haşmet Topaloğlu)

* Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kar ve Ayı (Selcen Ergun -Nefes Polat)

* En İyi Yönetmen: Emin Alper (Kurak Günler)

* Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater (Kurak Günler)

* En İyi Senaryo: Murat Uyurkulak - Özcan Alper (Karanlık Gece)

* En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar (Kar ve Ayı)

* En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı (Kurak Günler) - Cem Yiğit Üzümoğlu (LCV - Lütfen Cevap Veriniz)

* En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis (Kurak Günler)

* En İyi Müzik: Stefan Will (Kurak Günler)

* En İyi Kurgu: Özcan Vardar - Eytan İpeker (Kurak Günler)

* En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven - Yunus Emre Yurtseven (Iguana Tokyo)

* En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laçin Ceylan (Ayna Ayna)

* En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu (Kurak Günler)

ÖZEL ÖDÜLLER

* SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler (Emin Alper)

* Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper (Kurak Günler)