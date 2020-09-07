UEFA Uluslar Ligi haftasını geçirdiğimiz şu günlerde adından en çok bahsedilen isim İspanya'nın 17 yaşındaki oyuncusu Ansu Fati oldu. Barcelona'da yıldızını parlatan ve genç yaşında İspanya Milli Takımı formasını da kapan Ansu Fati, kırdığı rekorlarla 1 hafta içinde ülke tarihine geçmeyi başardı. Genç hücum oyuncusu İspanya'nın Almanya ile karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında oyuna girerek ülkesinde 1936'dan bu yana A Milli formayı giyen en genç oyuncu olmayı başardı.
Fati, İspanya'nın Ukrayna'yı 4-0 yendiği maçın 32. dakikasında fileleri havalandırarak ülke tarihinin en genç golcüsü olmayı başardı. Ayrıca dünya şampiyonu olmuş ülkeler baz alındığında en genç golcü ünvanının da sahibi oldu. 17 yaş 311 günlük olan Fati bu rekorlarıyla yeteneklerini bir kez daha kanıtlamayı başardı.
SERGIO RAMOS'TAN ÖVGÜYÜ ALDI
İspanya Milli Takım kaptanı Sergio Ramos, Ukrayna maçı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar arzulu ve istekli oynadığı için onu tebrik ediyorum. Böyle bir oyuncu profili ile aynı takımda oynamak büyük zevk"
Guinea-Bissau asıllı olan ancak İspanya Milli Takımı'nı seçen Ansu Fati, Barcelona altyapısından yetişti ve geçtiğimiz sezon profesyonel olarak takımıyla tüm kulvarlarda Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 33 maça çıktı, 8 gol ve 1 asist üretti.
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