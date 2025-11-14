Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesiyle gönül ilişkisi olan kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü | Son dakika haberleri

        Annesiyle gönül ilişkisi olan kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

        Antalya'nın Kaş ilçesinde 36 yaşındaki Gökay S., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 69 yaşındaki Yusuf Aygül'ü 22 bıçak darbesiyle öldürdü.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 18:14 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:14
        Annesiyle gönül ilişkisi olan adamı 22 bıçak darbesiyle öldürdü
        Antalya'daki olay, saat 13.00 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi’nde meydana geldi. Belediyede işçi olarak çalışan Gökay S., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otelin gece bekçisi Yusuf Aygül ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökay S., yanında taşıdığı bıçakla Aygül'ü defalarca bıçaklayıp, kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yusuf Aygül ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aygül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yusuf Aygül'ün vücudunda 22 bıçak kesisi olduğu belirlendi.

        Polis ekipleri, kısa sürede Gökay S.'yi suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Gökay S.'nin annesi Meral S. (58) ile Yusuf Aygül arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği, yaklaşık 2 aydır eve gelmediği kaydedildi.

        OLAY KAMERADA

        Bu arada olay cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Gökay S.'nin elindeki bıçakla Yusuf Aygül'e defalarca vurduğu ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı yer aldı. Aygül’ün yerde hareketsiz yatmasına rağmen Gökay S.'nin bıçaklamaya devam ettiği görüldü.

